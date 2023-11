No adquirir animales silvestres como mascotas

Cuando se quiera rescatar algún tipo de especie, no se debe acudir al ZooMAT sino llamar a Profepa. CP

Para evitar un impacto negativo en la biodiversidad y el equilibrio ecológico, así como afectaciones tanto en las especies como para los seres humanos, el Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT) de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del Estado (Semahn) hizo un llamado a la sociedad a no comprar o adoptar como mascotas a animales silvestres o exóticos.

En ese sentido, María del Rosario Bonifaz Alfonzo, titular de la Semahn, explicó que la adquisición y uso de animales silvestres como mascotas exóticas cada día es más común, sin tomar en cuenta que una casa —por muy amplia que pueda ser— no es un lugar adecuado para sobrellevar los comportamientos propios de su naturaleza, ni satisfacer las necesidades que en su hábitat natural tendrían, puesto que las especies que viven en libertad buscan su propio alimento y espacios de resguardo.

Riesgos a los ejemplares

La funcionaria abundó que si un animal silvestre es extraído de su entorno natural y no se encuentra bajo cuidado humano profesional, representa elevados gastos que en muchas ocasiones no se contemplan, puede causarles afectaciones a su salud como estrés, depresión y otras patologías derivadas de su incorrecta alimentación, así como hábitos humanos que no son propios de su naturaleza.

“El ser humano domesticó a algunas especies y las convirtió en animales de compañía. Desafortunadamente ha crecido el interés por tener animales silvestres como mascotas, pero al extraerlos de su hábitat se daña la naturaleza, se altera el ecosistema y se pueden transmitir enfermedades a otros animales, incluidas las personas”, puntualizó Bonifaz Alfonzo.

Por su parte, Joe Miceli Hernández, director general de la Coordinación Estatal para el Mejoramiento del ZooMAT, precisó que en muchas ocasiones se captura a especies amenazadas o en peligro de extinción para el comercio ilegal, lo que genera disminución de sus poblaciones.

Especies más comercializadas

Miceli Hernández señaló que entre los grupos más perseguidos para esta actividad están las diversas especies de loros, monos y reptiles, muchos de los cuales al crecer representan inconvenientes como malos olores, excretas, ruido, agresiones, entre otras, para mantenerlos en las casas y eso deriva en abandono o la muerte de estos animales.

“La tenencia de animales silvestres también supone un riesgo para la salud pública, ya que existen más de 150 enfermedades humanas cuyo origen proviene de los animales y algunas de estas pueden causar la muerte, como la influenza aviar o la rabia, además de que su comportamiento impredecible puede llevar a situaciones peligrosas, especialmente cuando crecen y se vuelven más fuertes”, añadió.

La Semahn informó que cuando se quiera rescatar o entregar algún tipo de especie, no se acuda a las instalaciones del ZooMAT directamente, ya que por normatividad y el cuidado de los animales bajo cuidado humano especializado y fauna libre del Centro Ecológico Recreativo El Zapotal, se debe llamar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) al teléfono 961 140 3020, institución competente que brinda la atención para el rescate y reubicación de las especies.