No afectó suministro de gas producción de tortilla

Después de que una empresa gasera informó que se encontraron con algunas eventualidades con la distribución de gas licuado de petróleo (LP) en localidades de Chiapas, Eleaquín Velasco Anzueto, presidente los Industriales de la Masa y la Tortilla “Somos Chiapas”, comentó que el gremio hasta ahora no enfrenta complicaciones con el suministro de este insumo.

Entrevistado sobre el tema, comentó que hasta ahora ninguna de las personas apremiadas se ha quejado por la falta del producto y las operaciones se han hecho con normalidad.

Sociedad

El llamado que se ha hecho a la población, en tanto se normaliza la situación, es evitar las compras de pánico y revisar en qué niveles se encuentra el tanque de gas para atender las necesidades en los hogares.

Velasco Anzueto comentó que el gas LP es una de las materias primas para la industria, es decir, un producto esencial para que las máquinas puedan operar en la producción de la tortilla.

Servicios

El presidente los Industriales de la Masa y la Tortilla “Somos Chiapas” explicó que los negocios de este giro cargan, generalmente, cada semana y es ahí donde llenan los tanques.

En ese sentido, detalló que una tortillería en promedio gasta entre 200 y hasta 250 litros cada semana para realizar todas sus actividades.

Finalmente, se espera que el servicio se vaya normalizando, pero depende del suministro que hagan los proveedores para llegar a los diferentes rincones de Chiapas.