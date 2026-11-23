Mientras los reportes de temperaturas en el centro y norte del país presentan un descenso por los diferentes frentes fríos, en el Soconusco, Chiapas, el calor no da tregua.

En distintos puntos de la ciudad y al medio día, el termómetro supera los 33 grados, con sensación térmica de hasta 39 grados. Ante esta situación, autoridades de Protección Civil (PC) lanzaron a la población una alerta por altas temperaturas para que tomen medidas preventivas sobre todo con niños y adultos mayores.

Riesgo de deshidratación

En entrevista, el delegado de PC, Joaquín Ernesto Molina, afirmó que, a 39 grados de sensación térmica, el cuerpo pierde agua muy rápido y si una persona trabaja en la calle, vende en un mercado, espera el transporte, anda en moto o hace fila por horas, puede sufrir deshidratación, golpe de calor, mareos, dolor de cabeza, vómito y hasta desmayos.

Reconoció que los más vulnerables son los niños, adultos mayores, las personas que trabajan bajo el sol y gente con enfermedades crónicas.

Precauciones

"Pedimos a la población hidratarse de manera permanente y constante, aunque no se sienta sed deben de tomar agua simple; no exponerse de manera prolongada al sol, sobre todo entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, que es cuando más fuerte pega; usar gorra, sombrero, lentes, ropa ligera y de colores claros y buscar sombra, buscar lugares ventilados", abundó.

El delegado de PC exhortó a la población a que en caso de sentir mareo, náuseas, sudoración excesiva o cansancio extremo, buscar ayuda de inmediato en la institución medicas más cercana.

Finalmente, mencionó que las altas temperaturas continuarán en los próximos días, ya que la temporada de lluvias ha finalizado de manera oficial en el Pacífico, por lo que se exhorta a la población a extremar precauciones.