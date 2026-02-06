No debe haber espacio para negociar con delincuentes

La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, expresó su respaldo total a la iniciativa aprobada este jueves que busca dotar de armamento de uso exclusivo del Ejército a las fuerzas estatales de seguridad, argumentando que se requiere “mano firme” frente a la delincuencia.

La legisladora panista expresó que: “Convencida, desde mis primeros posicionamientos en esta tribuna, he señalado que la criminalidad no se combate con abrazos. Sino con determinación y con toda la fuerza del Estado”.

Enfatizó que la ruta para recuperar la paz es hacer valer el Estado de Derecho sin concesiones: “Aquí no debe haber espacio para negociar con la delincuencia”. Criticó duramente a los gobiernos anteriores, señalando que “las omisiones, la indiferencia y las complicidades gubernamentales han dejado desastrosas consecuencias que los ciudadanos inocentes y las familias han pagado con sangre”.

“A los enemigos del pueblo, se les somete y neutraliza, sin complacencias. En el PAN queremos a nuestro sistema de seguridad victorioso, queremos a los criminales derrotados, y queremos a los criminales en la cárcel”.

Mano firme

La diputada deslindó su postura de una posible reedición de estrategias fallidas del pasado, pero reivindicó el estilo de gobierno del expresidente Felipe Calderón: “No es volver a la guerra de Calderón, es volver a la mano firme de Calderón”.

Además, lanzó una crítica velada hacia administraciones que, a su juicio, han sido permisivas: “Digamos no a los gobiernos de las complicidades y sí al Chiapas que castiga a los criminales”. Y agregó una afirmación contundente: “Mientras un gobierno mantenga sus vínculos, sus complicidades y alianzas con el crimen organizado, no se va a resolver el problema de seguridad en México”.

Expuso que su respaldo “obedece a la realidad de nuestro Chiapas y México” y es una “alternativa concreta para mejorar el equipamiento” de las corporaciones policiales.

Reconoció ciertas acciones de la actual administración estatal: “Es de reconocer las acciones frontales que se han realizado para desarticular redes de corrupción dentro de corporaciones policiacas. Aquí es donde estamos de acuerdo con el gobernador Eduardo Ramírez: No permitiremos que vengan a nuestra casa a hacer desastre”.