No deja de temblar en la franja fronteriza con Guatemala

Al menos 15 movimientos sísmicos se registraron en las últimas horas en la franja fronteriza de México con Guatemala, siendo el de mayor magnitud de 5.2.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, hasta las 08:00 horas de este domingo, se tienen registrados dos mil 372 réplicas del terremoto de 7.4 ocurrido el pasado 17 de julio.

En la zona los temblores son persistentes y, aunque la mayoría no son perceptibles para la población, en un momento dado pueden causar daños.

Incidencia

Los reportes indican que las magnitudes de los 15 últimos sismos fueron de entre 3.6 a 5.2, todos ellos con epicentro al suroeste de la población fronteriza de Ciudad Hidalgo, por lo que las autoridades de protección civil desplegaron sus protocolos de atención, sin que se reporten afectaciones.

Aparte de estos temblores, también se registró uno en Acala de 3.7; otro en Cintalapa de 3.5; uno más en Mapastepec de 3.6 y dos en Huixtla de 3.9 cada uno.