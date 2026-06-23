No estamos vulnerando a las infancias: diputada

La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad e Inclusión del Congreso del Estado, Luz María Castillo Moreno, se pronunció sobre las declaraciones realizadas en días pasados por la diputada María Isabel Rodríguez Jiménez, en las que calificó la discapacidad como “lamentable” y vinculó el tema con la diversidad sexual.

La legisladora morenista enfatizó que se trata de dos realidades distintas y que la discapacidad debe entenderse como una condición de vida, no como una desgracia.

En entrevista, afirmó que, si bien en el Congreso existe pluralidad de ideologías y pensamientos, no comparte la postura expresada por su compañera de bancada.

“No puedo compartir con lo que ella dijo de que la discapacidad es lamentable y que si papá tiene un hijo con discapacidad decide si tenerlo o no tenerlo, porque la discapacidad es una condición. No es algo lamentable”, señaló.

La diputada subrayó que la discapacidad y la diversidad sexual son temas distintos, aunque comparten el común denominador de la discriminación y la exclusión. “No podemos comparar la diversidad sexual con la discapacidad”, puntualizó.

No estamos poniendo en riesgo a las infancias: Castillo

Castillo Moreno también respondió a las críticas que vinculan las iniciativas a favor de la comunidad LGBT con un supuesto riesgo para las infancias. “El tema de identidad de género, las iniciativas que estamos haciendo a favor de la comunidad LGBT, no estamos poniendo en riesgo ni estamos vulnerando a las infancias. Esa parte hay que dejarlo muy bien claro”, enfatizó.

La legisladora recordó que su trabajo está enfocado en dar visibilidad a grupos históricamente invisibilizados y que su postura, así como la del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y la mayoría de los diputados, es favorable al progresismo, siempre por la protección de niñas, niños y adolescentes como prioridad.

Castillo Moreno aseguró respetar las ideologías y formas de pensar de sus compañeros legisladores, pero insistió en que la sociedad evoluciona y con ella las necesidades que el Estado debe atender. “Chiapas tiene que avanzar y Chiapas tiene que ser incluyente”, sostuvo.