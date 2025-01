Sergio Antonio Rayo Cruz, presidente de la Integradora de Transportistas de Carga y Pasaje en el Estado, consideró que el aumento en el peaje en las carreteras al interior de la entidad se ha dado hasta dos veces por año, sin justificación alguna.

Manifestó que esta situación, aunado al incremento en el costo de los combustibles, obliga a los transportistas a elevar también el precio de los productos que se mueven de un lugar a otro, lo que impacta al consumidor final.

El representante del sector indicó que tanto el mantenimiento preventivo y correctivo de las carreteras de cuota que comprenden desde Arriaga a San Cristóbal, concretamente en el tramo Chiapa de Corzo a San Cristóbal, ha sido muy malo.

“Fue un 10 por ciento de incremento que se dio en Chiapas, y que también fue a nivel nacional, pero no refleja el buen servicio que debe de dar Capufe (Caminos y Puentes Federales) en toda la red carretera federal”, manifestó.

Pero estos incrementos se suman a la alza constante de las refacciones, llantas y servicios que requieren las unidades para su operación.

“Las llantas, refacciones, líquidos, frenos, van sumando los incrementos para el sector transporte de carga y que no se puede reflejar en los costos finales, por ello el consumidor final es el afectado al fin de cuentas”, comentó.

Abusos

Señaló que la concesionaria Aldesa ha actuado de una forma abusiva, ya que ha incrementado el costo del peaje hasta en dos ocasiones, como ocurrió en 2024.

Sin embargo, este incremento no solo fue en Chiapas, se llevó a cabo a nivel nacional, “lo que creemos nosotros es que Capufe es la que está lastimando nuestra economía, y hemos hecho llegar nuestra inconformidad a la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) pero no hemos sido escuchados, no hemos tenido una respuesta favorable”.