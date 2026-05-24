No existe registro de hantavirus en Chiapas

El hantavirus es transmitido por los fluidos de los ratones, orina, saliva o excretas, cuando los depositan en alimentos, productos enlatados o recipientes que luego son consumidos o usados sin lavarlos o sin desinfectarlos. En las últimas semanas se ha dado una alerta por este virus, que aún en Chiapas no se tiene registro.

El especialista en salud pública, James Gómez Montes, indicó que existen diferentes sepas, pero solo uno de ellos puede afectar al ser humano desarrollando diversos síntomas, desafortunadamente no existe una cura específica, solo se puede tratar la sintomatología.

Bajo riesgo

Detalló que la Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que es de bajo riesgo para producir pandemia, porque la transmisión de persona a persona no es tan simple, no es por vías respiratorias como el coronavirus, se necesita el contacto directo con los fluidos o el excremento de los ratones.

La recomendación es tener mucho cuidado con los alimentos que se consumen, sobre todo frutas, verduras, perecederos, se deben lavar y desinfectar muy bien, incluidos también los productos enlatados, como los refrescos, que se suele pensar que con pasarle una servilleta es suficiente, pero no.

Hay que considerar que los ratones también pueden transmitir leptospirosis, otro virus que se transmite a través de la orina de las ratas; este es más común en las zonas donde se producen inundaciones de forma frecuente, porque la lluvia provoca que los ratones salgan de sus madrigueras. Este virus sí tiene cura.

Síntomas

Indicó que la leptospirosis se parece mucho al dengue, como fiebre, hemorragias, cefalea, dolor articular, es muy similar, pero con pruebas de laboratorio es fácil. También dijo que la prevención está en el hogar, evitando la acumulación o almacenamiento que llamen a los ratones. La leptospirosis se han detectado casos aislados en la entidad.