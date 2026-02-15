No frena la llegada de inversiones en la entidad

A pesar de algunos hechos de inseguridad en Chiapas, y en especial en Tuxtla Gutiérrez, el Gobierno del Estado sostiene que se trata de un obstáculo pasajero. Las autoridades confían en que las medidas implementadas evitarán que esta situación se convierta en una crisis a largo plazo.

En entrevista, el titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, reconoció que el clima de inseguridad sí incide en la confianza del sector privado, pero defendió la estrategia estatal como la vía correcta para restaurar la certidumbre. “Claro que impacta, pero la respuesta del gobernador está enfocada en atenderlo de forma inmediata. La meta es que esto se perciba como un tropiezo momentáneo, no como un declive profundo”, señaló.

Proceso continuo

El funcionario enfatizó que garantizar la seguridad es un proceso continuo, que no ofrece soluciones instantáneas. No obstante, aseguró que las acciones actuales son las idóneas para mantener el interés de los capitales que tienen previsto llegar a la región.

En el frente económico, Pedrero González destacó que Chiapas mantiene una tendencia positiva, respaldada por iniciativas federales y locales, como el programa de vivienda, el cual prevé la creación de empleos formales. Asimismo, mencionó los esfuerzos por incorporar a la formalidad a sectores como el autoempleo, los locatarios de mercados, músicos y trabajadores del volante.

Sobre nuevos proyectos, el secretario reveló que hay cinco inversiones en proceso de gestión y que el parque industrial “Polo de Desarrollo Llano San Juan”, en la capital, continúa su desarrollo.

También se encuentran a la espera de los resultados de la licitación para los Polos de Desarrollo del Bienestar (Podebis) en Tapachula, un proyecto vinculado al Corredor Interoceánico. Aunque el fallo estaba previsto para enero, se espera su publicación en las próximas semanas.