“No fuimos héroes”, tercer libro de Julio López

“No fuimos héroes” es el tercer libro del periodista y escritor Julio López Arévalo, oriundo de Yajalón, Chiapas pero avecindado en San Cristóbal de Las Casas.

La producción editorial viene a ser la continuación de “La revolución imposible”, en que relata episodios y narra sobre el surgimiento del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Como el autor lo hace saber, no se hubiese cristalizado su obra, de no tener el apoyo del hermano menor del guerrillero Lucio Cabañas, de nombre David y de los combatientes Ericka Zamora y Efrén Cortés, entre otros.

Monserrat Leticia Canseco Ruiz, describe en el prólogo que “Julio César López Arévalo reincide en el -vicio- de escribir en una cárcel que libera: aquella donde los barrotes están hechos de su conciencia y su corazón”.

Volumen

“En su nuevo libro destaca la indomable necesidad de alumbrar a los osados insurrectos -a pequeña y gran escala- cuya existencia ha sido negada y desvirtuada por los gobiernos en turno”, indica.