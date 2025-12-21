No gastes de más, viene la cuesta de enero

Este 2025 sonó muy fuerte un posible aumento en el pago del aguinaldo de 15 a 30 días de salario como mínimo para los trabajadores de la iniciativa privada, debido a una opción presentada en el Congreso de la Unión, sin embargo, no trascendió y las empresas ya pagaron esta prestación, por lo que es importante cuidar las finanzas y no gastar de más esta temporada, sin olvidar que viene la cuesta de enero.

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, como mínimo los trabajadores tienen derecho a recibir 15 días de salario como aguinaldo, y dependiendo dónde laboren pueden alcanzar hasta 90, sobre todo en la burocracia.

Derechos

Aquellos que no laboraron durante un año completo, les corresponde la parte proporcional al tiempo trabajado, lo que aplica también si la relación laboral se terminó, debe pagarse junto al finiquito o liquidación.

Quienes no reciban este pago pueden acudir a interponer una queja a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), de manera gratuita. La fecha límite para pagarlo es el 20 de diciembre y no puede hacerse en especie.

Economistas recomiendan a la población no gastar todo el aguinaldo. Lo mejor es planear en que invertirlo o bien utilizarlo para pagar deudas. Aunque también es una realidad que si se quiere ver como una expectativa de ahorro hay pocas esperanzas, porque muchas personas tienen ya comprometido este pago, recordando que la mayor parte de los trabajadores ahorra en efectivo con mecanismos informales, indica Néstor Gabriel López, contador público certificado y fiscalista.

Comentó que el reto en esta prestación es la informalidad laboral, que actualmente tiene una tasa en México del 55 %, que hace difícil poder controlar o monitorear la debida aplicación de esta prestación laboral.

Posibilidades

El contador público certificado, René Cruz Montalvo, dice que no hay una cultura del ahorro en el chiapaneco, debido a los salarios que se perciben. El ingreso de cada ciudadano hace mucho más difícil el poder ahorrar y un reflejo es la alta colocación de tarjetas de créditos que funcionan como una extensión para muchas personas.

Indicó que aún y con todos los aumentos que se han registrado en el salario mínimo, son pocas las personas que tienen la posibilidad de tener un respaldo financiero; por eso exhortó a no caer en la trampa de las compras sin control y mejor pagar deudas con ingresos como el aguinaldo o un bono anual.

No debemos olvidar que en enero la mayoría de los comerciantes hacen el ajuste en los precios de los productos y servicios que impactan a nuestro presupuesto, esto por el aumento al salarió mínimo que para el 2026 será de 13 %.