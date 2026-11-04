No habrá desalojo a madres en resistencia: fiscal

Aunque las madres en resistencia llevan un par de días realizando un bloqueo sobre el libramiento Norte en Tuxtla Gutiérrez, el fiscal general del Estado (FGE), Jorge Luis Llaven Abarca, confirmó que no se aplicará ningún desalojo a estas personas en protesta.
Durante un pronunciamiento en redes sociales este martes, dijo que se ha invitado a este grupo de personas a dialogar en varias ocasiones pero no han accedido.
Motivos
A las afueras de la FGE están madres en resistencia con varios temas, desde las que están buscando a familiares desaparecidos hasta quienes denuncian que fueron despojadas de sus propiedades.
El funcionario remarcó que hay casos que han expuesto las madres en resistencia que no tienen nada que ver con personas desaparecidas, pues corresponden a otros temas pero hay seguimiento.
Al acudir a la zona, se indicó que por ahora no hay fecha para levantar el bloqueo, actividad que en ciertas horas del día provoca un tráfico vial importante.
“Vamos a respetar también su derecho a la manifestación; nosotros no vamos a ordenar ningún tipo de desalojo, ningún tipo de agresión”, remarcó el fiscal.
Caso
Doña Irma Vázquez expuso la situación que enfrenta y su reclamo está orientado en el sentido de que fue despojada de alrededor de 11 hectáreas en el municipio de La Trinitaria.
Aseguró que el tema fue denunciado pero no hay avances; lo que pide es que haya justicia para sancionar a las personas responsables. Aseguró que hay carpetas de investigación sobre esta problemática que le aqueja.
Finalmente, Llaven Abarca comentó que en los casos de ámbito penal se actuará con mucha responsabilidad por parte de dicha autoridad y se mantendrán las puertas abiertas para dialogar con las madres.