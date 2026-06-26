No habrá descuentos a maestros por la huelga

Después de que el magisterio anunció el fin de la huelga nacional en la Ciudad de México y Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas no habrá ningún tipo de represión física, técnica ni salarial, adelantó el secretario de Educación estatal, Roger Mandujano Ayala.

“Jamás se va a reprimir a los maestros aquí en Chiapas, al menos mientras Eduardo Ramírez sea gobernador no habrá represión en ningún sentido”, remarcó.

Ahora, detalló el servidor del pueblo, las escuelas están regresando casi al 100 % en sus actividades académicas, esto después de que terminaron las acciones de protesta.

Entrevistado sobre el tema, comentó que el gremio magisterial ha mostrado actitud de servir con compromiso para con la comunidad estudiantil de la entidad.

Contexto

Fue el pasado 1.º de junio que un sector del magisterio chiapaneco se sumó a una huelga nacional, todo esto para exigir a las autoridades federales varias demandas.

La protesta abarcó varias marchas, suspensiones de clases, bloqueos en entradas y salidas a Tuxtla Gutiérrez, toma de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), además de la liberación de las gasolineras.

“Aquí en Chiapas no tuvimos el paro al 100 % como en otras entidades federativas, pero hoy por hoy estamos al 100 % con clases en aulas”, remarcó Mandujano Ayala.

A pregunta expresa si se les descontará el salario a los docentes que participaron en la huelga, respondió que no habrá ningún acto de represión del actual gobierno.

Federal

Fue en este mes de junio que las autoridades de Educación Pública (SEP), informó que en el caso de Chiapas alrededor de dos mil 450 escuelas acompañaron el plantón de labores.

Es decir, eso representó un 13 % del total de las instituciones con las que cuenta Chiapas y fueron parte de las que se sumaron por tres semanas a la jornada de lucha.

Con base en lo que está plasmado dentro del calendario escolar, este ciclo de actividades académicas para Educación Básica concluirá el próximo 15 de julio.