No habrá incrementos del gas LP por guerra

La guerra en Medio Oriente que presiona los precios internacionales del combustible para países asiáticos y europeos no afectará en forma agresiva a nuestro país ya que no se prevé un incremento desmedido en los precios del gas licuado de petróleo en Chiapas, afirmó el director general de Grupo Damiano, Antonio Damiano Gregonis.

Dijo que en los últimos días el gas doméstico ha tenido un incremento en su precio estimado en alrededor de un 3 por ciento, equivalente a unos centavos por kilo, lo que no ha pegado drásticamente en el bolsillo de las familias.

Reconoció que el conflicto entre Estados Unidos e Irán, con la participación de Israel, ha generado presión en los mercados internacionales, elevando los precios de los combustibles, sin embargo, el impacto en el precio del gas LP ha sido muy mínimo.

Señaló que una de las principales ventajas para el país es su cercanía con Estados Unidos, considerado el mayor productor de gas LP a nivel mundial, lo que permite mantener un suministro constante a costos más accesibles en comparación con otras regiones del mundo.

Puntualizó que la infraestructura de exportación estadounidense se encuentra prácticamente saturada, lo que limita su capacidad para enviar mayores volúmenes al extranjero, favoreciendo así que México pueda acceder al gas LP sin incrementos significativos.

Finalmente consideró que, bajo los escenarios internacionales, el precio del gas doméstico podría presentar ligeras variaciones, pero sin llegar a incrementos drásticos, lo que brinda cierta estabilidad a la economía familiar y a los sectores productivos de la región.