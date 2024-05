No habrá segundo debate a la gubernatura

Aunque se esperaba que en los próximos días se llevara a cabo el segundo debate a la gubernatura de Chiapas entre las tres candidaturas que compiten por dicho cargo, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), a través de la presidenta provisional María Magdalena Vila Domínguez, confirmó que este ejercicio democrático ya no se realizará, bajo el argumento de la falta de consenso de las personas interesadas.

No asistirán

Mencionó que el pasado viernes en la tarde recibieron un documento de una candidatura que no asistiría por cuestión de agenda. La normatividad marca que para estas actividades se requiere de la mayoría de los participantes, situación que no ocurrió porque solo quedó una solicitud con interés.

Vila Domínguez detalló que dos candidaturas decidieron no participar; una por cuestiones de agenda y la otra no respondió al llamado. Desde el instituto se lamentó que no pudiera realizarse este segundo debate.

Explicó que desde el mes de diciembre construyeron los lineamientos, e incluso el IEPC tenía la intención de que fueran tres, pero no daría tiempo con 60 días de campañas para la gubernatura. El segundo ejercicio estaba programado para los próximos días.

Quedan debiendo

“Por decírtelo de alguna manera, ya cumplimos; pero, por supuesto, que lamento mucho que no pudiera llevarse a cabo el segundo. Esto es de voluntad”, añadió. Además, la cercanía con el cierre de campaña también fue un factor que provocó que no se hiciera este ejercicio, opinó. Con esto se le quedó a deber a la ciudadanía.

“Sabemos muy bien que los debates están diseñados y surgieron tras esa necesidad de poder conocer un poco más a las personas que aspiran a ser nuestros representantes”, remarcó Vila Domínguez.

La también consejera electoral del IEPC enfatizó que la no realización del segundo ejercicio a la gubernatura no quedó en manos del Consejo General, “para qué los hacemos, si no van a llegar”, comentó.

Finalmente, entre el 19 y 24 de mayo el instituto realizará los debates electorales para diputaciones y presidencias municipales para siete zonas; cinco de ellas son de ayuntamientos y dos más para los distritos locales. La sede será Tuxtla Gutiérrez.