No hay abandono al campo, expone diputada

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, aseguró que no existe desatención al campo, en respuesta a las denuncias de líderes agrarios sobre el supuesto abandono del campo en Chiapas.

Por el contrario, destacó que a partir de la pasada administración federal de Andrés Manuel López Obrador, la entrega de programas de apoyo se realiza de manera directa a los productores, lo que ha permitido transparentar los recursos y eliminar intermediarios.

Sistemas pasados

Expuso que en administraciones anteriores operaba un sistema opaco en el que supuestos representantes agrarios acudían a las instancias federales con “bonches” y cajas de miles de credenciales de elector y papeles donde garantizaban que eran miles y cientos de productores”.

Detalló, en ese esquema, por apoyos que debían ser de siete mil pesos por hectárea, “al productor, si bien le iba, le daban sus 500 pesos”, desviándose la mayor parte de los recursos.

Crecimiento agrario

La legisladora subrayó que, lejos de un estancamiento, el campo chiapaneco muestra dinamismo, con un crecimiento notable en la exportación de productos como café, papaya y plátano, que han consolidado su presencia en mercados internacionales.

Estos avances, afirmó, son resultado de políticas públicas más eficientes y de la inversión directa en el sector primario.

Comercialización

“Hay un crecimiento comprobable en la producción y la comercialización externa. Los programas están llegando sin filtros a quienes trabajan la tierra, y eso se refleja en los números”, sostuvo Gómez Mendoza, sin precisar datos estadísticos específicos sobre el volumen de exportaciones o el incremento porcentual de la producción.