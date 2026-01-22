No hay afectaciones por estado de sitio en Guatemala

El cónsul de México en Tecún Umán, Guatemala, José Luis Alvarado, descartó que el estado de sitio decretado por el gobierno del país centroamericano a causa de la violencia de las pandillas, vaya a generar algún cambio en los esquemas de seguridad en la frontera común.

Colaboración en seguridad

Afirmó que entre los dos países existen mecanismos y gran colaboración en materia de la lucha contra integrantes del crimen organizado, lo cual es continuo y permanente.

En entrevista, explicó que se trata de un asunto interno de ese país, aunque se mantienen atentos a cualquier situación, por lo que “hacemos un llamado a nuestra población -mexicana- en Guatemala, a mantenerse informados por los medios de comunicación y los consulados”.

Mecanismos

Insistió que las determinaciones del gobierno del país vecino del sur no tiene más implicaciones que en el interior del mismo, por lo que se continúa con los mecanismos de colaboración.

Derivado del decreto del estado de sitio, se ha informado que el gobierno chapín fortaleció su vigilancia en la frontera con México, para impedir la salida de pandilleros.