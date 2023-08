No hay avances para levantar el plantón

Este lunes se cumplió una semana de la toma de las oficinas centrales del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) en la capital chiapaneca, por los integrantes del Sindicato de Directivos del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Sidicobach), quienes aseguran que no existe una respuesta favorable a sus demandas.

De acuerdo con Manuel de Jesús Robles Burguete, integrante del Comité Ejecutivo Estatal del Sidicobach, dio a conocer que actualmente las mesas de negociación están en pausa y posiblemente el miércoles se reanuden.

“Yo considero que existen dos temas que se deben atender, como es el acoso laboral y despido de los compañeros directores integrantes del sindicato”, comentó.

Derivado de esta situación, ayer lunes padres de familia tomaron la coordinación de zona, del municipio de Yajalón, así como la de Ocosingo, con el apoyo de los mismos pobladores que se han sumado a este movimiento.

De igual forma, cerca de las nueve de la mañana la Coordinación de Zona de la Región Fronteriza, ubicada en el municipio de Comitán, fue tomada por habitantes de la zona selva.

“Consideramos que esta semana tendría que haber un avance, en el ánimo de ya avanzar en los planteles, pues se tiene el deseo de regresar a laborar; sin embargo, tenemos que resolver este tema, [pues] de lo contrario continuarán las hostilidades”, señaló.

Pese a este tipo de acciones, destacó que no resulta afectada la operatividad de los planteles, incluso en aquellos lugares donde han sido despedidos los directores. Un claro ejemplo de ello es que se ha iniciado el propedéutico de manera puntual en todos los planteles.

“En esta parte estamos cumpliendo a cabalidad; si se cumpliera con la ley este tema debería resolverse lo antes posible, pero no es así a pesar de que los padres de familia se han sumado a este movimiento”, precisó.

Cuatro directores han sido despedidos, mientras que a cuatro más les realizaron el cambio de adscripción, generando graves afectaciones.

Robles Burguete calificó este tipo de actos como muestra de un hostigamiento laboral grave, “por ello pensamos que no es que no se puede resolver el tema, la postura del director Jorge Luis Escandón sigue siendo la de no dar la cara”.