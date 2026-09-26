No hay compromisos con grupos delictivos: fiscal

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, mandó un mensaje a la población al señalar que aquellas personas que atenten contra la tranquilidad del estado solo tendrán un camino: enfrentar la justicia.

Desde la colonia Patria Nueva, en Tuxtla Gutiérrez, como parte de las Jornadas de Paz, enfatizó que las autoridades no tienen ningún compromiso con algún grupo delictivo.

Al contrario, reiteró, es importante que en las diversas colonias de la capital puedan trabajar de la mano el gobierno, la sociedad y el pueblo para buscar la tranquilidad.

Llaven Abarca comentó que la idea es llevar el mensaje de paz, desde la asistencia social hasta las escuelas y el transporte público.

Hechos recientes

Frente a las personas que asistieron al evento, recordó el hecho lamentable que ocurrió hace unos días en una colonia de la ciudad (donde varias personas perdieron la vida) y destacó la intervención contundente de la autoridad para detener a los presuntos responsables.

“La paz de Chiapas, Tuxtla y la paz de todas las colonias lo tenemos que garantizar, primero con la prevención pero, también, con la reacción”, remarcó.

Quien atente contra la tranquilidad en el estado, remarcó, tendrá un solo camino: “enfrentar la justicia y esa tarea es nuestra”.

Llaven Abarca puntualizó que aquellas personas que vulneren los derechos tendrán que enfrentar la ley y no habrá impunidad con los hechos delictivos.

Finalmente, el fiscal general del estado, reiteró que no temblará la mano para aplicar la ley, debido a que no hay compromiso con ninguna banda delictiva.