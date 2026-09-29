No hay denuncia formal por contaminación

Hasta el momento, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) no ha recibido alguna denuncia formal por contaminación que generan aguas negras en la bahía de Paredón, aseguró su titular, Malena Torres Abarca, pese a las protestas recientes de habitantes de esa zona y a los señalamientos en redes sociales.

La funcionaria explicó que la contaminación de ríos y playas es competencia federal, específicamente de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), aunque no precisó si ya trabajan coordinadamente.

“Hay temas en los que no podemos intervenir porque son temas federales”, declaró Torres Abarca.

Subrayó que la Semahn puede canalizar las denuncias cuando estas se presentan por escrito, pero no puede actuar de oficio en asuntos que corresponden a la Federación.

Solicitó a la ciudadanía hacer de manera formal las denuncias para que se pueda “tomar cartas en el asunto”; además, pidió que no solo se quede en las redes sociales, ya que “las palabras se las lleva el aire”.

En su lugar, recomendó acudir a las instancias correspondientes, como las delegaciones federales de Profepa o las instituciones estatales, y presentar la queja por escrito para que pueda darle seguimiento.

En días recientes, pobladores de Paredón realizaron protestas para exigir atención a la contaminación por aguas residuales que afecta la bahía y sus actividades pesqueras; bloquearon calles y realizaron marchas para visibilizar el problema, ante lo que consideran una respuesta insuficiente de las autoridades.

Finalmente, Torres Abarca mencionó que la dependencia trabaja en la armonización de la Ley Ambiental estatal y en foros regionales para que la ciudadanía proponga soluciones.