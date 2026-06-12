No hay denuncias contra el Magisterio: FGE

En Chiapas, de momento no hay denuncias contra el Magisterio, confirmó el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca

En el marco de las recientes movilizaciones de los profesores dijo que se mantendrán respetuosos de la libre manifestación, dando seguimiento a las acciones sociales.

Confirmó que de momento no hay ninguna denuncia del sector privado contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por las afectaciones realizadas en Chiapas.

Mientras que dijo a nivel institucional se mantendrá a la expectativa de los acuerdo que puedan realizarse a nivel nacional.

Finalmente dijo que además de la Mesa Nacional de Negociación, existe una mesa estatal de seguimiento.