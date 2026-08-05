La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), encabezada por Óscar Alberto Aparicio Avendaño, exhorta a la ciudadanía, sobre todo a niñas, niños, adolescentes (NNA) y jóvenes, a no dejarse engañar por falsas ofertas de empleo o promesas de obtener dinero de manera rápida, ya que estas pueden ser utilizadas por grupos delictivos para involucrarlos en actividades ilícitas.

Como parte de la estrategia “Prevenir para el Buen Vivir”, impulsada por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, la SSP fortalece acciones preventivas orientadas a generar conciencia sobre los riesgos de aceptar propuestas que aparentan ser una oportunidad, pero que pueden poner en peligro la integridad, la libertad e incluso la vida de las personas.

El secretario de Seguridad del Pueblo hizo un llamado a analizar cuidadosamente cualquier oferta laboral, verificar su origen y desconfiar de quienes prometen ganancias extraordinarias o beneficios inmediatos sin sustento. “La prevención y la información son herramientas fundamentales para evitar ser víctima de engaños que pueden tener consecuencias irreparables. No hay dinero fácil, no arriesgues tu libertad y tu vida”, aseguró.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a descargar la aplicación móvil C5 Escudo Pakal, una herramienta que permite reportar de manera inmediata situaciones de riesgo, solicitar apoyo y contribuir a la construcción de un estado más seguro. Además de reiterar que las denuncias pueden realizarse de forma confidencial, garantizando la protección de la identidad de quienes las presentan.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) refrenda su compromiso de trabajar con humanismo.