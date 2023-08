La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) dio a conocer que solo atenderán a 300 personas en promedio por día, lo que desató reclamos de las personas solicitantes de asilo que llevan meses esperando una respuesta.

En la plataforma de la Comar se informan los números de cita para acudir al Centro de Registro en Tapachula, localizado en la 2.ª Sur, Los Naranjos, San Sebastián.

Los números que atenderán del 2 al 5 de agosto serán del 178717 al 179901, que da un total de mil 184 citas en tres días; “se atenderá todo el rango de números en la fecha y hora señalada”, especificó.

“Estaban atendiendo a mil personas por día, por favor, muchos migrantes no tienen trabajo por no tener esos papeles y muchos estamos en la calle; necesitamos esos papeles, nosotros no pudimos quedarnos”, dijo Liliana.

La joven mujer de origen hondureño solicitó el trámite ante la Comar y permaneció tres semanas esperando respuesta en Tapachula, pero viaja con un pequeño y eso le imposibilita pensar únicamente en esperar.

“No traemos dinero, salimos huyendo de la violencia y de la pobreza y llegamos a Tapachula… Y hay violencia y pobreza porque tenemos que dormir en la calle, porque no confiamos en que nos lleven a los albergues”, mencionó.

Liliana y su hijo encontraron apoyo con un grupo de migrantes originarios de Venezuela, aceptando un traslado, por lo que ahora acampan en la central de autobuses de la ADO, al poniente de Tuxtla Gutiérrez.

Las personas que se encuentran en ese espacio fueron trasladadas desde Suchiate y Tapachula a la capital de Chiapas, por agentes federales del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes les pidieron firmar un documento en el que desisten de exigir sus derechos.

Paola, de Venezuela, dijo que siguen intentando hacer la cita en la plataforma de la Comar, pero el geolocalizador se los pide por no estar en el norte del país.

Organizaciones de la sociedad civil siguen documentando violaciones a los derechos humanos, principalmente a la falta de información.