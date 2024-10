No hay ninguna mejora en el transporte público

Tras el aumento en el costo de la tarifa en el transporte colectivo en la capital chiapaneca, los usuarios dan a conocer que el servicio no ha mejorado, incluso, aseguran que va empeorando.

Unidades en mal estado, choferes groseros que conducen a exceso de velocidad, unidades con sobrecupo y ningún beneficio para la población, es el panorama de este medio de transporte que es usado por miles de ciudadanos diariamente.

En un sondeo realizado por Cuarto Poder, la señora Mercedes, de 59 años de edad, dio a conocer que ya sufrió un gran susto en una ocasión, la unidad en la que viajaba frenó de golpe y se cayó de frente.

Con frecuencia usa la Ruta A, que la lleva a la Central de Abastos, “los choferes conducen muy rápido, van corriendo, y cuando ocurre un accidente se van y nos dejan tirados, los choferes son un gran problema”.

Desde su punto de vista, el “conejobús” era un buen medio de transporte y sería de gran beneficio que se trajera de vuelta esta modalidad.

Transporte de mala calidad, señalan

Josefina es originaria de San Cristóbal de Las Casas, viaja a Tuxtla usando el transporte público, cuyo servicio deja mucho que desear.

“En todo este tiempo no he visto ninguna mejora. En San Cristóbal está peor, y eso que allá subió antes a 10 pesos la tarifa. No he tenido mala experiencia con choferes, pero las unidades están en pésimo estado, yo gasto unos 400 pesos de pasaje a la semana”, expresó.

La usuaria Maricarmen, comentó, “como siempre el servicio de transporte público es de muy mala calidad, el pasaje viene amontonado.

Hoy me tocó un chofer ya grande de edad, no veía bien y venía frenando a cada rato, con riesgo de un accidente”, manifestó.

También los caballeros pasan malos ratos en el transporte colectivo, de acuerdo con Filandro Ramírez, hombre de la tercera edad, habitante de la Colonia Maya, dio a conocer que en diferentes ocasiones ha sido víctima de malos tratos por parte de los conductores.

“El servicio está peor que antes, ahora no nos quieren levantar, a veces el chofer va de malas, gritan, tratas mal al pasaje, las unidades se descomponen a cada rato, en fin, ese aumento no sirvió de nada”, señaló.

Los usuarios hacen un llamado a las autoridades competentes a tomar cartas en el asunto y a que no se olviden de los ciudadanos que todos los días usan este medio de transporte.