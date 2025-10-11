No hay paso vehicular de Benemérito a Comitán

Las fuertes lluvias que se presentaron la noche del jueves y madrugada del viernes provocaron estragos en la selva chiapaneca, detallaron autoridades de la zona.

Afectaciones

De acuerdo a datos obtenidos por este medio, se precisó que una de las afectaciones se presentó en la carretera estatal Benemérito de Las Américas-Comitán de Domínguez, justo a la altura de la localidad Nuevo Chihuahua.

Allí un afluente superó los niveles de agua y las corrientes arrastraron material vegetativo que provocó el colapso de las alcantarillas y por consecuente la carpeta asfáltica se cortó en este punto.

Hasta el momento no hay paso vehicular, señalaron las distintas corporaciones policíacas y la Secretaría Municipal de Protección Civil de Benemérito de Las Américas, cuyo personal se constituyó en el lugar, para colocar cintas de precaución y evaluar los daños.

Llamado

El llamado de los transportistas y usuarios de esta importante vía terrestre es para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno acudan e intervengan la situación para acondicionar una vía alterna y al mismo tiempo rehabilitar la carretera.

Por lo pronto, informaron que si circulan hacia esa zona de la selva chiapaneca se haga por medio de otras rutas o que esperen a que las autoridades informen sobre su liberación.