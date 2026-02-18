No hay que tener miedo a la vacuna

Tras la primera defunción por sarampión en Chiapas, confirmada de manera oficial el pasado 12 de febrero, encendió las alertas en el sector salud, la diputada Faride Abud García, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, hizo un llamado enérgico a madres y padres de familia para completar los esquemas de vacunación de sus hijas e hijos.

La legisladora enfatizó que más del 90 % de los casos confirmados en la entidad corresponden a personas no vacunadas, una tendencia que se refleja también en la víctima fatal.

En entrevista, Abud García recordó que las campañas de inmunización no son recientes, sino que se han impulsado desde finales del año pasado. “Nosotros hemos hecho campañas no dé ahorita, sino desde el año pasado, desde octubre, noviembre, diciembre.

“No solamente el tema de sarampión, también trajimos muchas más vacunas. Recordemos que vacunar es proteger al sistema inmunológico del cuerpo”, expresó.

Repunte de casos

Ante el repunte de casos —que posiciona a Chiapas como el tercer estado con mayor incidencia a nivel nacional—, se reforzó la coordinación interinstitucional. “La Secretaría de Salud junto con el IMSS Bienestar, el Issste y el Isstech nos reunimos para reforzar las medidas de vacunación. Incluso pusimos módulos de vacunación en plazas comerciales”, detalló la diputada.

En la actualidad, brigadas de vacunación recorren escuelas primarias y comunidades de difícil acceso. El principal reto logístico es mantener la cadena de frío de las vacunas. “En las comunidades más alejadas nos estamos coordinando con los centros de salud y las casas de salud. Ellos nos dicen: ‘En esta localidad tengo tantos niños’, y se llevan las dosis contables en un termo hacia la comunidad. Eso es lo que estamos haciendo. Ahorita tenemos todos los centros de salud cubiertos”, aseguró.

Niños, los más vulnerables

La diputada subrayó que la mayoría de los infectados son niños que no fueron vacunados a tiempo. “Los niños que se están contagiando son niños que padecieron la falta de esa vacuna”, señaló, recordando que el esquema nacional contempla dos dosis: la primera al año de edad y el refuerzo a los seis años.