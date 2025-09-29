No hay razón para caravanas: Gobernación

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, consideró que “no existen razones para que las personas extranjeras que permanecen varadas en Tapachula salgan en caravana hacia la Ciudad de México”.

Luego de ponerse en marcha este domingo el Centro de Multiservicios Migratorios, en donde se concentrarán todos los servicios que otorga la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) que cerró las otras tres oficinas en la ciudad, dijo que “se les podrá dar un trato más digno y con respeto a los derechos humanos a las personas migrantes”.

Tras el evento protocolario en el que participó el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), de organismos no gubernamentales e internacionales, así como autoridades locales, en una breve entrevista reconoció que “las personas que vienen huyendo de la persecución política u otros factores necesitan de protección”.

Al ser cuestionado sobre las reiteradas denuncias de corrupción y del alargamiento de los procesos para determinar la situación de estancia de los migrantes solicitantes de asilo, el funcionario afirmó que “hay un procedimiento y el Gobierno de México no los ha dejado de atender”.

Dijo que no hay sustento para que los migrantes se organicen y decidan irse en caravana. “En este lugar vamos a mejorar los procesos; hay una revisión constante y vamos a concentrarnos en la atención integral”.

Mencionó que en el nuevo espacio las personas migrantes podrán ser atendidas en un solo lugar, sin estar dando vueltas en distintas oficinas.