No hay reporte de escuelas cerradas

El secretario de Educación en Chiapas, Roger Mandujano Ayala, comentó que hasta ahora no hay reporte oficial de alguna escuela cerrada por temas de inseguridad o violencia, tampoco por afectaciones de lluvias, pero continúan pendientes a ambas situaciones.

Lo anterior, en relación a los señalamientos de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) de que supuestamente había escuelas cerradas en Cintalapa, Jiquipilas y municipios de la zona por situaciones de violencia.

“Nosotros no tenemos el reporte de escuelas cerradas como tal, a lo mejor toman una decisión los padres de familia, los maestros, pero inmediatamente se está actuando”.

Incluso, dijo, la escuela que hizo mucho ruido la semana pasada por una problemática en el municipio de Chenalhó, todas las niñas y los niños están en clase, y esa es una zona históricamente de conflicto social, pero las infancias están siendo atendidas.

Por otro lado, en el tema de lluvias mencionó que no se reportan afectaciones hasta el momento. Se mantienen en constante comunicación con Protección Civil del Estado y afirma que no hay ningún reporte. De forma periódica se difunden las recomendaciones de prevención ante precipitaciones.

Entrega de becas

Mencionó que la entrega de becas como la Rita Cetina, a cargo del gobierno federal, han beneficiado a miles de niñas, niños y adolescentes, ya que su objetivo es disminuir la deserción, apoyar la economía familiar y estimular que los alumnos estén presentes.

Dijo que se ha logrado aumentar el tiempo que pasa una persona en la escuela, “gracias a que el gobierno federal continuará con estos programas, muy pronto se logrará que todos los niveles educativos estén becados”.