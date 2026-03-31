No hay restricciones para el consumo de mariscos

En el inicio de la Semana Santa, los consumidores recorren los pasillos del mercado Juan Sabines en busca de pescados y mariscos frescos para los platillos tradicionales.

En medio de la temporada de mayor demanda, los locatarios han decidido mantener los precios estables para no afectar la economía familiar, y además lanzan un mensaje de tranquilidad: no existe riesgo sanitario por el reciente derrame de petróleo en el Golfo de México.

Maribel Vázquez Domínguez, representante del área de mariscos del mercado, explicó en entrevista que los precios se mantienen sin cambios respecto a semanas anteriores.

“Ahorita hemos mantenido el precio para no perjudicar a la gente. Vienen a hacer sus compras y a veces se llevan un mal sabor de boca decir ‘es que ya subió’ No, estamos manejando el precio normal, no lo hemos subido”, afirmó.

Garantías

Vázquez Domínguez destacó que una de las ventajas de comprar en el mercado es la certeza en el peso.

“Viene la Profeco cada seis meses a verificar las básculas; ellos se encargan de que estemos dando completo. Aquí es más completo, en la sombra y, sobre todo, con los kilos completos”, subrayó.

Ante la preocupación ciudadana por el derrame de petróleo ocurrido en el Golfo de México, la locataria fue clara: no hay escasez ni riesgo en los productos que se comercializan en el mercado Juan Sabines.

“Si hubiera algún problema, lo primero que hace Salubridad es venir a decomisar el producto, pero hasta ahorita no hemos tenido ese problema. A lo mejor fue en otro lado. Aquí no, el producto que viene de las costas de Chiapas es puro producto bueno”, aseguró.

Precisó que la mayoría de los mariscos provienen de las costas locales, mientras que la mojarra es de la presa Jericó, lo que garantiza su calidad y frescura. “Es muy sabroso el producto de mar, muy sano”, añadió.

Finalmente, la representante del área de mariscos hizo una invitación a los compradores a preferir los mercados establecidos sobre los puestos ambulantes, destacando la posibilidad de regatear y la confianza en el manejo higiénico de los productos.