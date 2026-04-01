No hubo acuerdos concretos: Sección 7

El secretario general de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), Isael González Vázquez, comentó que en la reunión que sostuvieron ayer con autoridades estatales y federales educativas, no hubo acuerdos concretos por lo que retomarán el diálogo el 7 de abril.

Dijo que una de las demandas principales que plantearon fue que aterrice en los talones de cheques los ascensos, promociones, incremento de horas y cambios que se realizaron entre julio y agosto del año pasado, a lo que las autoridades educativas respondieron que en mayo llegará reflejado en el salario con efectos al 16 de marzo.

Lo rechazaron porque exigen debe ser con efecto al 16 de agosto y 1º de septiembre, cuando se hicieron efectivos todos los cambios, por lo que los secretarios de Educación del estado, Roger Mandujano Ayala, y de la federación, Mario Delgado Carillo, acordaron retomar el diálogo la próxima semana para dar respuesta.

Sobre las otras demandas, dijo que quedaron para revisión el 7 de abril. En el tema de infraestructura educativa, según los reportes de cada escuela, el paquete será entregado a las instancias para que se le dé seguimiento.

Respecto a la exoneración de energía eléctrica y agua potable para las escuelas de nivel básico, indicó que entregarán un listado para que en cada municipio se haga un convenio para que los padres de familia ya no paguen el servicio de agua y se proporcione a través de los ayuntamientos.

El dirigente agregó que las autoridades reiteraron que seguirán avanzando con el pago de adeudos al magisterio, que ascienden en total a 485 millones de pesos (mdp). En diciembre se pagaron cinco años de salarios caídos a docentes reinstalados, está por liquidarse los ochos años pendientes del bono de jubilados.