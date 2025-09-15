No impondrán Ley Seca por Grito de Independencia

La Secretaría de Salud de Chiapas, a través de una circular, confirmó que no habrá prohibición de la ley seca con motivos de las celebraciones patrias, todo esto para ayudar a sectores productivos.

El documento, con fecha del 13 de septiembre, enfatiza que la decisión se tomó para beneficiar al sector restaurantero pero, además, mejorar la economía local.

Cerrarán a las 2 am

La Secretaria de Salud de Chiapas puntualizó que en relación a las actividades del 15 y 16 de septiembre, los establecimientos tendrán la obligación de cerrar los servicios como máximo a las 2 am.

El texto detalla que se aprobó que aquellos negocios que expenden o suministran las bebidas alcohólicas tienen que cumplir con lo que viene en la Licencia Sanitaria y la disposición marca el horario señalado en el párrafo previo.

“De acuerdo a lo anterior, los establecimientos que no acaten las disposiciones mencionadas, serán sujetos a la aplicación de las medidas de seguridad aplicables”, enfatiza el documento.

El oficio, dirigido a quienes se encuentran al frente de los ayuntamientos, remarca que se estarán haciendo labores de vigilancia a fin de evitar incidentes que estén relacionados con el consumo excesivo de alcohol.

Operativos

De hecho, se enfatiza que la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios y los Ayuntamientos Municipales realizarán los operativos para evitar riesgos a la población.

“Por lo que se les exhorta hacer extensivo a los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas (sin que a estos les afecte realizar sus actividades con giros diferentes a la venta de bebidas alcohólicas) así como a la población en general”, detalla el escrito fechado este 13 de septiembre.