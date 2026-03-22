No lo atienden y tiene un infarto en el IMSS

Debido a la presunta falta de atención, una persona falleció a causa de un infarto mientras aguardaba sentado en una silla de ruedas, en el antiguo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tapachula, lo que generó malestar.

Se dijo que Martín “N”, de unos 40 años, acudió para recibir atención médica ya que sentía un fuerte dolor en el pecho, pero al parecer los guardias de seguridad le negaron la entrada y tampoco hicieron el llamado a los médicos.

Este quedó sentado en una silla de ruedas y cuando arribaron paramédicos del Grupo SAE, quienes determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Personas que se encontraban en el lugar consideraron que se trató de una posible negligencia médica.

Además el hecho ocurrió en las instalaciones del IMSS, institución de la cual el ahora occiso era derechohabiente.

Ello generó inconformidad entre familiares y otros pacientes, quienes consideraron que se debe realizar una investigación para deslindar responsabilidades.Los guardias de seguridad dijeron que ellos no tenían obligación de avisar a los médicos de la presencia de la persona enferma, aunque tampoco le permitieron el acceso inmediato, a la zona de urgencias de esa clínica.