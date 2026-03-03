No los vamos a sacar, solo queremos orden: González Pólito

Ni el gobierno de Chiapas, ni la Secretaría de Movilidad y Transporte están en contra de que se ejerza la actividad del servicio de transporte a través de plataformas digitales, así lo aseguró la secretaria de dicha dependencia, Albania González Pólito, en entrevista para Cuarto Poder, luego de que en los últimos meses se han llevado a cabo diversas movilizaciones y protestas de dicho sector.

La funcionaria explicó que el objetivo de la nueva regulación estatal, no es una medida de persecución, lo que busca es garantizar la seguridad y la certeza jurídica tanto para los prestadores del servicio como para los usuarios.

Detalló los pormenores de la nueva ley que reconoce a este sector como “transporte privado especializado con chofer”, un paso fundamental para su operación ordenada y legal en la entidad, con esto dijo que Chiapas se suma a las 32 entidades federativas que ya cuentan con un marco normativo para estas plataformas.

Rumores

La secretaria señaló que el proceso que se está llevando a cabo no es una situación extraordinaria ni hostil hacia las empresas tecnológicas. “No es que sea un dolor de cabeza, creo que es un procedimiento natural que hay que seguir”, afirmó, desmintiendo los rumores de una supuesta persecución.

Explicó que lo que se busca es simplemente poner orden a una actividad que ya existía y que, hasta ahora, no contaba con un reconocimiento claro en la ley estatal.

Aclaró que las medidas implementadas, como el cobro del 1.5 % por viaje a las plataformas, son prácticas comunes en todo el país y no una invención local.

Además, destacó que en comparación con otras entidades, el costo del permiso anual para la persona moral en Chiapas es significativamente menor, mencionando el caso de Baja California que se paga 198 mil pesos, mientras que aquí será de 6 mil 250 pesos.

Representantes

La secretaria ya ha establecido comunicación con los representantes de estas empresas, quienes tienen hasta el próximo 8 de marzo para acercarse a iniciar los trámites. La funcionaria adelantó que en la próxima semana se llevará a cabo una reunión para delinear la transición y el registro de los conductores.

Entre los requisitos para las plataformas, además del pago del permiso y el convenio de colaboración con Finanzas, se encuentra la presentación de una póliza de seguro con cobertura amplia, un elemento clave para la protección de los usuarios.

Requisitos para conductores

Una vez que las plataformas estén regularizadas, llegará el turno de los conductores. La secretaria hizo un llamado a quienes prestan el servicio a que estén atentos y acudan a cumplir con los requisitos establecidos para obtener su registro, proceso que permitirá al estado tener certeza de quiénes están ofreciendo el servicio y en qué condiciones lo hacen.

Entre los requisitos para los operadores se encuentran: presentar su identificación oficial INE, licencia de chofer vigente, comprobante de domicilio y la carátula del seguro que avale la cobertura del vehículo.

Además, deberán realizar el pago anual aproximado de cinco mil pesos en la Secretaría de Hacienda y, de manera fundamental, tomar una serie de cursos obligatorios que tienen que ver con violencia de género, seguridad vial, atención a personas con discapacidad y adultos mayores.

Finalmente González Pólito dijo que el objetivo de la actual administración recae en poner al peatón en el centro de todas las decisiones, así como generar condiciones de seguridad y libertad para que los ciudadanos puedan elegir cómo moverse, ya sea a pie, en bicicleta o en cualquier medio de transporte, con la tranquilidad de que su vida y su seguridad no están en riesgo.