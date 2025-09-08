No más calles pavimentadas en el papel

A casi un año de haber asumido el cargo como alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro anunció que la capital ha visto una inversión arriba de los 500 millones de pesos principalmente enfocado en temas de pavimentación, iluminación, parques y otros servicios. Expuso que a la fecha se han pavimentado más de 200 calles como se tenía previsto en el primer año de gestión y señaló que la meta es llegar a las 600 en el trienio.

Episodio de terror

Torres Culebro lamentó que en administraciones anteriores las calles de Tuxtla solo se hayan pavimentado en papel, lo que calificó como un episodio de “terror” para la ciudadanía. “Prácticamente toda la ciudad está pavimentada en papel, fruto de una corrupción que existió, es algo que lastima, que duele y enoja”, expuso el edil.

Aseguró que aunque estos actos de corrupción parecen estar prescritos, la “memoria histórica de la ciudad es la que no debe fallar” para evitar que se repitan.

Llamado

Hizo un llamado a los ciudadanos a mantenerse alertas y a exigirle cuentas: “Exijan al presidente, que me exijan a mí porque para eso estoy”. Resaltó el papel de las redes sociales como herramienta para denunciar y señalar cualquier irregularidad.

Recalcó que su administración se rige por la honestidad y la transparencia. “Nosotros no mentimos, nosotros damos la cara y decimos cuándo se va a hacer y en esa fecha se arranca la obra y se termina”, afirmó. El edil vinculó esta nueva etapa de obra pública al apoyo del gobernador Eduardo Ramírez, que ha permitido que la inversión y los congresos regresen a la ciudad, generando mayores ingresos que se reinvierten directamente en infraestructura.

Finalmente se comprometió a seguir trabajando para devolver la esperanza a colonias que estuvieron olvidadas por más de 30 o 40 años. “No vamos a descansar ni un solo día hasta ver realmente que todas y todos tengan la satisfacción y la esperanza de regreso en sus rostros”, concluyó.