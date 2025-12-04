¡No nos daremos tomatazos!: locatarias

Debido a las afectaciones que generan al comercio formal, locatarias y locatarios del mercado municipal Juan Sabines de Tuxtla Gutiérrez, protestaron para solicitar a las autoridades municipales a que reubiquen el ambulantaje.

Guadalupe Pineda Jiménez, presidenta del citado centro de abasto, informó que la problemática tiene un impacto en más de tres mil personas, tanto locatarias, familias y empleados.

Factores

Expusieron que en las banquetas y las calles no puede venderse, pero el comercio informal ha generado que pierdan hasta un 50 % en ventas, además de que ese aspecto contribuye a la inseguridad.

Sostuvo que adentro del mercado Juan Sabines, la oferta de productos es muy amplia, desde frutas, verduras, carnes rojas y hasta pescados y otros artículos. Básicamente quienes compran al interior pueden surtir la canasta básica.

Los comerciantes dijeron que quieren una plática con el gobernador del estado, a fin de que se pueda encontrar una solución a este problema antes de que escale a otras situaciones.

No buscan problemas

Aclararon que los locatarios no van a caer en confrontación con las personas que están en el ambulantaje, lo único que quieren es que haya una reubicación.

“No quisiéramos llegar como esos mercados que hay en otro estados que ya los mercados son bodegas y la calle es la venta”, remarcó Pineda Jiménez.

Otras locatarias expresaron que todas las personas tienen el derecho a vender, debe hacerse una minuta firmada de trabajo con las autoridades para que atiendan la situación. “Eso es lo que quiere el gobierno, que nos demos a tomatazos, a chayotazos, no vamos a llegar a eso”, expresó una persona inconforme.