No permitiremos abusos de autoridad: Yamil Melgar

El Ayuntamiento de Tapachula informa que, derivado de los hechos ocurridos el día de ayer en los que fue detenido Óscar “N”, quien se desempeñaba como director de Alcoholes de esta administración, el presidente municipal Yamil Melgar manifestó que no se permitirá ningún abuso de autoridad por parte de algún servidor público, sin importar el nivel ni cargo que desempeñe.

No hay espacio para la impunidad

El alcalde enfatizó que la confianza ciudadana se construye con acciones firmes y transparentes, por lo que el funcionario detenido deberá enfrentar el proceso correspondiente, conforme a lo que establecen las leyes y las autoridades competentes.

Aseveró que en Tapachula no hay espacio para la impunidad, por lo que quien falte a la legalidad deberá responder ante la justicia.

Asimismo, subrayó que el Gobierno Municipal trabaja diariamente para transformar a Tapachula mediante la modernización de calles, obras de infraestructura urbana y la suma de esfuerzos sociales y políticos que permitan garantizar bienestar y desarrollo para todos los ciudadanos.

Cero Corrupción

En ese sentido, el presidente municipal reiteró que ningún acto de corrupción o de abuso puede empañar los avances que se están logrando en la ciudad, pues la transparencia y la rendición de cuentas son ejes fundamentales de la actual administración.

Finalmente, Yamil Melgar expresó su confianza en que las autoridades correspondientes darán puntual seguimiento a este caso, refrendando su compromiso de encabezar un gobierno honesto, cercano a la gente y respetuoso del Estado de Derecho.