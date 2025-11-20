No permitiremos que regrese la delincuencia: Aparicio

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañado del subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Serrano Escobedo; el coordinador General de Administración y Finanzas, Hugo Alejandro Zúñiga Román y el director de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Carlos Javier Pineda Antillón, sostuvieron una reunión de trabajo con el presidente municipal de Marqués de Comillas, Eleazar Pérez Gordillo; la delegada de Seguridad del Municipio, Mirna de Jesús Hernández y el asesor Juan Francisco López Moreno, con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional y consolidar las estrategias de seguridad en beneficio de la ciudadanía.

Buscan la presencia de visitantes

Durante el encuentro, el presidente municipal de Marqués de Comillas destacó la importancia de impulsar acciones que permitan incrementar el turismo en la zona, al tiempo que agradeció la presencia y acompañamiento de la FRIP, quienes han sido clave para preservar entornos seguros que favorezcan el desarrollo económico y social del municipio.

Por su parte, el secretario de Seguridad del Pueblo solicitó que informen a la población sobre la importancia de denunciar ante cualquier intento de extorsión telefónica o situación de emergencia, subrayando que la participación ciudadana es fundamental para prevenir el delito. Asimismo, aseguró que se llevará a cabo reuniones de trabajo orientadas a fortalecer acciones preventivas con los comisariados ejidales del municipio.

Además, destacó que se continúan reforzando los patrullajes preventivos y el fortalecimiento operativo de los elementos, fortificando los patrullajes preventivos y los elementos de seguridad. Afirmando que, todos los elementos de la FRIP cuentan con cámaras de solapa, garantizando transparencia y total apego a los protocolos de actuación.