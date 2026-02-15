No pinta venta de mariscos en San Valentín

Mala jornada resultó el Día del Amor y la Amistad para más de 50 vendedoras de pescados en el mercado público Manuel Larráinzar, en Tonalá, Chiapas, pues la venta estuvo baja.

El grupo de comerciantes, entre ellas Liliana Solís Arreola, indicaron que desde la mañana del sábado creyeron que habría buena venta, sin embargo, resultó lo contrario.

Señalaron que en años anteriores obtuvieron buenas ventas porque muchas familias optan por hacer una sopa o caldo de mariscos en casa, como una manera de celebrar esta fecha que suele ser muy comercial.

Mojarra de Paredón

Los comerciantes de pescados trajeron producto como lisas, mojarra y robalo desde la pesquería de Paredón, pero, hasta las 15 horas la situación marchaba mal.

Algunos habitantes de la costa consideran que esta situación, igual que otras, se debe a la cuesta de enero que todavía surte efectos, así como a lo caro que están muchos productos.