No podemos contestar con violencia: monseñor

“No podemos contestar a la violencia con violencia”, afirmó monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de San Cristóbal de Las Casas y administrador apostólico de la Arquidiócesis de Tuxtla.

Conferencia

Lo anterior lo expresó en la conferencia de prensa dominical ofrecida por primera ocasión desde que fue nombrado como administrador apostólico.

Señaló que los hechos registrados en días pasados, “desgraciadamente son un signo de que ya está aquí muy cerca de nosotros (…) De por sí ya la ciudad de Tuxtla Gutiérrez ha tenido otros hechos, he pasado varias veces por Berriozábal y veía todo aparentemente tranquilo, y así parece, con aparente tranquilidad”.

Subrayó que desgraciadamente “está la violencia que destroza vidas humanas y que ya se ha adueñado de los territorios y pretenden mandar y dirigir toda la situación; pero no podemos contestar a la violencia con violencia”.

Comentó que existe una historia en el estado de Guerrero, sobre que el obispo emérito de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, quien habría hecho labor de diálogo con los jefes de los cárteles buscando pacificar la situación, lo cual ocurrió en años pasados.

Esa búsqueda la han procurado los demás obispos, no solo el de Chilpancingo-Chilapa, sino los cuatro que están en la provincia de Guerrero, pero señala que no conoce a fondo los frutos, porque parece ser que uno de los jefes de los cárteles no quiso llegar a un acuerdo.

Consideró que en Chiapas será difícil lograr un acuerdo porque hay cárteles grandes, fuertes que dominan a nivel nacional y hay cárteles locales, y que se desconoce qué tanto estén ligados, además de que al parecer están fraccionados en pequeños territorios, por lo que se haría complicado lograr acuerdos, ya que Chiapas es un estado muy amplio y se tendría que dialogar con muchos grupos, además de que se desconoce su actitud.

“De momento, yo no he tenido encuentro con ellos”, afirmó.