No poner a los docentes como carne de cañón: Magisterio

El secretario general de la Sección 7 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Isael González Vázquez, comentó que como magisterio respaldan la intención del gobierno federal de regular las plataformas digitales y el uso de teléfonos móviles en las escuelas, pero no el hecho de que serán las y los docentes quienes tengan que ejercer las medidas.

Hoy día abunda el contenido que no aporta ningún tipo de aprendizaje, tanto en la internet como en la televisión. Es una realidad que las redes sociales tienen mucha influencia en la formación de los niños y jóvenes, en la idiosincrasia de todo un pueblo o país, y no precisamente para bien, porque mucho del contenido es falso, con distintos fines.

Dijo que es un hecho que los niños no deberían tener un celular, pero en la mayoría de los casos los padres, ya sea para distraerlos o porque pasan mucho tiempo con ellos por sus trabajos, se los dan gran parte del día y sin ninguna restricción.

Problemática

Como magisterio, dice, están en contra de que se quiera poner como “carne de cañón a las y los docentes”, ya que varias reglas que el gobierno está encaminando a través de los foros informativos para elaborar la regulación, van dirigidas a que sean ellos y ellas quienes las ejecuten.

Aseguró que “las y los maestros tienen una carga administrativa bastante amplia como para agregarla todavía más”. Por ejemplo, les envían encuestas de salud para aplicarlas, aparte de elaborar su contenido pedagógico, además tienen que hacer otros censos solo porque ellos están en la comunidad.

La cuestión es qué va pasar cuando se prohíba el uso del celular en las escuelas, seguramente se va generar conflictos y acusaciones contra maestros que, por lo general son difundidas a través de redes sociales, solo por acatar las indicaciones. “Hoy día se cuestiona por casi todo a las y los docentes”.