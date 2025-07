No reciclar residuos contribuye al cambio climático

El manejo de los residuos sólidos ha tomado relevancia en los últimos años debido a las emisiones de gases de efecto invernadero que pueden provocar si no son desechados de forma correcta, ya que pueden emitir metano, uno de los principales gases contaminantes asociado a la descomposición de los residuos.

Emmanuel Díaz Nigenda, profesor-investigador de Ciencias de la Tierra, comentó que los programas municipales de manejo de residuos sólidos urbanos buscan fomentar el reciclaje, lo que ayudaría a reducir esas emisiones, pero se necesita que la población colabore.

El metano se forma por la descomposición del material orgánico bajo condiciones anaeróbicas, que son ambientes donde hay poco o ningún oxígeno presente, lo que permite la supervivencia y crecimiento de organismos anaerobios, como bacterias y hongos.

Enfatizó que, no todo debe recaer en el gobierno, los ciudadanos deben apoyar porque las instituciones pueden desarrollar y fomentar el reciclaje, pero si no colaboran no tendrá un impacto, considerando que más del 50 % de los residuos sólidos que se generan son orgánicos, como restos de comida, hojas, ramas, y otros desechos de origen natural.

Trabajan en el análisis

El docente de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), dijo que, trabajan en un análisis de cuánto se reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero por acciones de reciclaje, como del vidrio, plástico, PET, cartón, que son componentes importantes de los residuos sólidos que se generan en Tuxtla Gutiérrez.