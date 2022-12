No robar, no mentir y no traicionar: principios de la 4T

En el marco de la comparecencia del secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, el diputado federal Jorge Llaven Abarca defendió y reconoció los avances en materia de transparencia y combate a la corrupción, destacando que hoy la Federación impulsa políticas para garantizar el manejo responsable de los recursos públicos del pueblo de México.

En entrevista, el legislador suchiapaneco afirmó que en la Cuarta Transformación no hay cabida a las viejas prácticas que tanto daño le han hecho a las y los mexicanos, criticando los apotegmas de los gobiernos corruptos del pasado por los cuales se acuñó “el que no transa no avanza”.

“Asistimos a la comparecencia del secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, ante las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; hay avances muy importantes en materia de transparencia y combate a la corrupción, lo que permitirá continuar construyendo el México que todos queremos, sin robar, sin mentir y sin traicionar al pueblo”, declaró.

Finalmente, Llaven Abarca reiteró que continuará respaldando iniciativas enfocadas en combatir la corrupción para que los recursos públicos sean asignados correctamente y garanticen el bienestar y la seguridad del pueblo, de acuerdo con las políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador.