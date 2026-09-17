No se enseña la comprensión ni reflexión en aulas

Los resultados de la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA 2025) para México, con importantes deficiencias en matemáticas, comprensión lectora y ciencias, reflejan la necesidad de implementar nuevas estrategias en todos los niveles educativos.

Sergio Guzmán Sánchez, profesor de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), comentó que coincide en que el excesivo uso de pantallas es un factor, porque distraen a los estudiantes de sus obligaciones.

Si bien desconoce si en el nivel medio superior utilizan inteligencia artificial (IA), en su ámbito de competencia, el nivel superior, sí la usan para resolver tareas y ya no les preocupa comprender los temas; no se dan cuenta de que no aprenden.

Prueba PISA

Enfatizó que la prueba PISA evalúa cosas muy básicas, basadas en la aplicación de conocimientos. Otro factor es que la mayoría de los docentes tienen su forma de enseñanza, que es muy mecánica, siguiendo un solo método. La premisa es que, si no comprenden del todo lo que enseñan, no lo pueden transmitir.

Además, tiene que ver el tiempo que dedican a cada materia, como las matemáticas, para garantizar que realmente comprendan los estudiantes lo que están haciendo, el cual debe ser el objetivo, y no solo que mecanicen algo y lo repitan. El tiempo debe ser prolongado en las materias básicas para un nivel de comprensión alto.

El docente consideró que, en lugar de defenderse y buscar causas por el bajo resultado, se deben buscar soluciones y atacar el problema en el corto plazo.