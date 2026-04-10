No se ha tenido aumento presupuestal: Celali

En el marco de la presentación de libros pertenecientes a la producción editorial del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali), su directora, María de la Flor Gómez Cruz, indicó que el presupuesto para la publicación de obras que tiene la institución no ha aumentado durante los últimos años, incluyendo este 2026.

Por lo mismo, y bajo su dirección, ha insistido para obtener más recurso destinado a la edición de libros en lenguas originarias, sobre todo, porque han observado que este tipo de material es fundamental para la enseñanza en la educación primaria.

Problemática

Sobre si el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) ya había iniciado la revisión del equipo de cómputo, como lo señaló hace un tiempo Angélica Altuzar, la directora de la dependencia dijo que “la misma tecnología va dejando obsoleto algunos programas o equipos, porque sí se actualiza la necesidad, pero no la manera de solventar esa necesidad”.

Explicó que, a su llegada a la dirección, tanto ella como la directora de Coneculta encontraron un Celali donde por casi 30 años las exigencias de los trabajadores sobre mejores herramientas parecían haber sido ignoradas.

Perspectiva de género

Flor Gómez reconoció que durante estas casi tres décadas, la mayoría de los libros editados por la institución han sido escritos por varones, lo cual, aclaró, no demerita su contenido.

Sin embargo, la también abogada considera que hay producción literaria hecha por mujeres que vale la pena publicarse. Este aspecto, dijo, se está tomando en cuenta para la selección de obras a editarse durante este 2026.

La misma preocupación se está atendiendo en la organización del Festival Maya Zoque Chiapaneca. Pese a que en este tipo de eventos se empieza a ver más participación de niñas en el ámbito musical, la directora sostuvo que aún es difícil ver la participación de mujeres mayores, quienes, dijo, también tienen derecho a la representación.