No se oculta la verdad matando periodistas

Periodistas integrantes del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), delegación Chiapas, se dieron cita este domingo 7 de junio en el parque de La Libertad, en el centro de Tuxtla, para conmemorar el Día de la Libertad de Expresión y alzar la voz contra las agresiones que enfrenta el gremio en México.

“No existe derecho más democratizador que este. No hay derecho humano que democratice más a las sociedades”, señaló una de las voceras del sindicato durante el pronunciamiento. “No puede haber un gobierno que sea democrático y libre si no hay libertad de expresión”.

Los manifestantes recordaron que la libertad de expresión no es un privilegio exclusivo de los periodistas, sino un derecho humano que constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia.

Por ello, subrayaron, no solo se celebra, sino que se conmemora, y se debe hacer un análisis de ponderación de derechos para reconocerlo como “el más democratizador de un país”.

Un derecho con desafíos

En su pronunciamiento, el SNRP Chiapas advirtió que, si bien la libertad de expresión es indispensable para garantizar el acceso a la información, la transparencia gubernamental, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, en México este derecho enfrenta desafíos graves y cada vez más preocupantes.

Ante este panorama, el sindicato exigió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno fortalecer las acciones de prevención, protección y procuración de justicia para garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico.

“La impunidad en estos delitos contra periodistas no puede seguir siendo una regla”, advirtieron.

Asimismo, hicieron un llamado a todos los sectores de la sociedad a promover el respeto por la labor informativa y reconocer el papel fundamental de los medios de comunicación en la construcción de una ciudadanía informada y crítica. “La defensa de la libertad de expresión no admite excepciones ni condicionamientos. Proteger a quienes informan es proteger la democracia, el derecho a la verdad y las libertades fundamentales de toda la población.”