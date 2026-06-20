No se permitirá corrupción en obra pública, reiteran

En acciones relacionadas con la obra pública en Chiapas no se permitirán irregularidades por parte de empresas o proveedores, toda vez que la prioridad es que haya transparencia en la ejecución del erario público, enfatizó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de la entidad.

La titular de la dependencia, Ana Laura Romero Basurto, detalló que la obra pública es un eje importante para el desarrollo de Chiapas, sin embargo, los contratistas deben cumplir con los estándares técnicos, financieros y legales.

“No existe espacio para la impunidad, el incumplimiento contractual ni las prácticas que vulneren el interés público. Por lo anterior, se determinó la cancelación del registro de inscripción de una empresa en el Padrón de Contratistas del Estado”, remarcó la dependencia estatal.

Una de las acciones realizadas en esta administración, se vincula con mecanismos de vigilancia, supervisión, fiscalización y control de la obra pública.

“La Secretaría continuará ejerciendo sus atribuciones con rigor técnico, independencia institucional y absoluta observancia del marco jurídico”, remarcó Romero Basurto.

Todo el trabajo previo realizado, tiene “el objetivo de garantizar que cada peso destinado al desarrollo de infraestructura se ejerza con transparencia, legalidad y resultados para las y los chiapanecos”.

Determinación

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno remarcó que la cancelación del registro de inscripción de una empresa en el Padrón de Contratistas del Estado, se debió a que se incumplieron obligaciones.

“La resolución fue emitida tras una revisión técnica, jurídica y administrativa que acreditó elementos suficientes para la aplicación de las medidas previstas en la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas y demás disposiciones normativas aplicables”, añadió la Secretaría.