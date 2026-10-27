No se permitirá que tomen control de un municipio

Desde Chicomuselo, la tierra de los siete jaguares, el secretario de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, envió un mensaje claro y fuerte al pueblo de Chiapas: “No permitiremos que un grupo delictivo tome el control de nuestras comunidades o de un municipio, para ellos sin distinción hay mano firme”.

En representación del gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, Aparicio Avendaño asistió al Segundo Informe de Gobierno Municipal del presidente Lisandro Borrallas Verdugo, donde afirmó que en Chiapas se aplica una estrategia efectiva que ha permitido recuperar la paz, y la tranquilidad de las familias, que habían abandonado sus casas por la ausencia de autoridad.

“De frente le digo a nuestro pueblo que vamos a estar presentes, que no nos vamos a mover de Chicomuselo, que vamos a seguir trabajando, no permitiremos que haya desplazamientos ni robos, ni extorsiones, porque hoy hay gobernador, hay secretario de Seguridad, hay autoridad moral”, declaró.

Llamó a la población a informarse en los canales oficiales: “Hay páginas que buscan desestabilizar diciendo falsedades, los invito a que sigan las páginas de nuestro gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, de la Fiscalía General, ahí se comparte toda la información de lo que estamos haciendo por la seguridad de Chiapas”.

Finalmente, el titular de la SSP reconoció el trabajo del edil Lisandro Borrallas Verdugo, y la importancia de mantener una coordinación permanente entre municipio, estado y ciudadanía: “el reto es claro: más prevención, más presencia, haciendo equipo, denunciando y cuidando juntos la paz que hemos construido”.