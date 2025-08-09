No se puede tolerar faltas de respeto a la policía

Después del incidente que ocurrió en Tuxtla Gutiérrez hace una semana, en el que un usuario alzó la voz en contra de elementos de la policía que realizaban un operativo de alcoholímetro, el secretario de Seguridad Pública en la capital del estado, David Hernández Pérez, enfatizó que no se puede permitir que se le falte el respeto a los uniformados.

Remarcó que los funcionarios públicos están obligados a hacer cumplir la ley, se tiene que poner orden. “Si no podemos con una falta, no vamos a poder con un delincuente”.

Hernández Pérez refirió que ahora en Tuxtla Gutiérrez se han retirado las multas de tránsito, salvo cuatro casos: manejar en estado de ebriedad, estacionarse en lugar prohibido, insultar a un elemento policial o estar en un percance terrestre.

Pidió a la población a que respeten a sus policías, debido a que el usuario de la seguridad pública es el ciudadano, pero deben de dar facilidad para que los uniformados hagan su trabajo.

Es decir, ¿No se va a tolerar la falta de respeto?, se le preguntó; Hernández Pérez respondió: “No se puede tolerar, ellos -los policías- siguen siendo ciudadanos, seres humanos, tienen derechos irrenunciables.”

Dijo que los uniformados con vocación de servicio que llevan a cabo un entrenamiento y capacitación, a fin de que tengan un mejor desempeño en la ciudad.

Lo siguiente que viene para la corporación, añadió, es el uso de la tecnología y, a través de las cámaras corporales que traerán, los elementos podrán documentar lo que están haciendo, a partir de ese momento se va a reanudar la aplicación de las multas.

“Yo les pido que respeten el reglamento de tránsito, para que sigamos avanzando y tengamos una ciudad segura y con orden”, remarcó.