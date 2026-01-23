No se tolerará corrupción en el Registro Civil

María Dolores Estrada Gordillo, titular del Registro Civil del Estado de Chiapas, expuso que no se tolerará ningún acto de corrupción en esta dependencia.

Informó que se ha iniciado las investigaciones correspondientes en contra de tres empleados de esta dependencia señalados de cometer actos indebidos.

Estrada Gordillo señaló que estas acciones se enmarcan en la política de “Cero Corrupción” instruida por el gobernador del estado, con el objetivo de sanear las instituciones públicas. “La instrucción del gobernador es sanear las instituciones, que no haya corrupción, y en mi caso ha sido desde el inicio”, afirmó la funcionaria.

Denuncias ciudadanas

La directora explicó que el caso de los tres empleados de Tzimol y Tuxtla Gutiérrez, se detectó gracias a elementos obtenidos a través de las redes sociales y denuncias ciudadanas donde se daban a conocer la expedición de cartas de nacimiento a ciudadanos extranjeros.

Aseguró que, tras recabar pruebas, se presentó la denuncia ante la Fiscalía correspondiente, donde ya existe un expediente abierto.

“Lo importante es presentar un precedente: se debe denunciar cuando hay un delito que perseguir”, recalcó.

“El Registro Civil no será cómplice de prácticas ilegales, lamentablemente existía una “cadena de corrupción” que se había normalizado. “Era una práctica cotidiana, algo constante”, reconoció, pero aseguró que su administración está decidida a erradicarla.

“Si la corrupción empieza de la cabeza, poca credibilidad tiene uno cuando habla de sanear una institución”.

“Mano dura” contra la corrupción

Enfatizó que, como titular, no permitirá actos ilícitos y llamó a los ciudadanos a participar activamente en la vigilancia. “Si alguien no tiene ética, no tiene principios y comete actos de corrupción, se debe denunciar”.

Para facilitar las denuncias por anomalías la directora proporcionó el número telefónico 961-372-4119, perteneciente al área jurídica del Registro Civil, donde se reciben los reportes, “Que la gente denuncie, que participe como una sociedad activa, informada y participativa”, exhortó.

Aunque por ahora solo hay tres empleados bajo investigación, Estrada Gordillo no descartó que se amplíen las indagatorias. “Esto está abierto, es necesario continuar con las investigaciones”, afirmó.

Insistió en que cualquier acto de corrupción será denunciado, pues –subrayó– “yo no soy corrupta”.

La postura de la directora se alinea con la estrategia de “mano dura” promovida por la actual administración estatal, que ha llevado al cese y detención de varios funcionarios públicos en distintas dependencias.

El caso del Registro Civil cobra relevancia por tratarse de una institución que emite documentos de identidad vitales, como actas de nacimiento, cuya falsificación o expedición irregular puede tener implicaciones legales y de seguridad.