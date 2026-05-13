No somos delincuentes, estamos desesperados

Familiares y amigos de personas desaparecidas en el municipio de Jiquipilas solicitaron a la población en general a no hacer caso de informaciones falsas donde afirman que presuntamente pertenecen a un grupo delincuencial.

Adelantaron que ya han tomado medidas legales ante esta situación.

Hechos

Trascendió que minutos antes de las 19:00 horas del pasado martes, familiares de los desaparecidos del 26 de abril ofrecieron una rueda de prensa en donde dieron a conocer un pequeño avance en el proceso legal. En el espacio indicaron ya cuentan con la asesoría de un despacho de abogados que a iniciado el proceso de la solicitud de una carpeta de investigación.

Así también, informaron que algunas de las integrantes han recibido llamadas intimidatorias, las cuales indicaron ya dieron a conocer a la autoridad pertinente a manera de denuncia para que tomen cartas en el asunto.

Ante ello han solicitado seguridad para las afectadas ya que se sienten vulnerables ante los señalamientos que indican una presunta relación con grupos delincuenciales.

Tras lo anterior, una de las voceras, Elizabeth Grajales Rodríguez, pidió disculpas a nombre de los inconformes por todas las molestias que han causado desde el primer día de su movimiento, justificándose en la desesperación de no saber el paradero de sus familiares; así también agradecieron a quienes han proveído con víveres al plantón que se mantiene en el parque Central justo frente a Palacio Municipal, el cual indicaron permanecerá cerrado.